IDF: Τηρούμε την εκεχειρία με το Ιράν-Συνεχίζουμε τη μάχη κατά της Χεζμπολάχ

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός τόνισε πως «διατηρεί εκεχειρία στην εκστρατεία απέναντι στο Ιράν», αλλά ταυτόχρονα «υνεχίζει την μάχη και τη χερσαία δραστηριότητα ενάντια στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ».

במטרה לצמצם באופן משמעותי את היקפי הירי: צה"ל השלים במהלך הלילה גל תקיפות בשמי איראן



צה"ל ממשיך בלחימה נגד ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון



צה"ל תקף במהלך הלילה, באופן נרחב, אתרי שיגור ומשגרים של משטר הטרור האיראני ברחבי איראן, במטרה לצמצם ולדכא באופן משמעותי את היקף השיגורים.… — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 8, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση των IDF:

«Με στόχο τη σημαντική μείωση της έκτασης των πυροβολισμών: Ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας κύμα επιθέσεων στον εναέριο χώρο του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την μάχη ενάντια στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκτενώς, σε τοποθεσίες εκτόξευσης και εκτοξευτήρες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε διάφορα σημεία του Ιράν, με στόχο τη μείωση και καταστολή σε σημαντικό βαθμό της έκτασης των εκτοξεύσεων.

Στο πλαίσιο του κύματος επιθέσεων, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν με καθοδήγηση της Στρατιωτικής Πληροφορίας δεκάδες τοποθεσίες εκτόξευσης - με αποτέλεσμα να διαταραχθεί ένα ευρύτερο βλήμα βαλλιστικών πυραύλων που κατευθυνόταν προς το κράτος του Ισραήλ.

Επιπλέον, δέχθηκαν επίθεση βασικές υποδομές παραγωγής του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε αρκετές περιοχές του Ιράν.

Σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί εκεχειρία στην εκστρατεία απέναντι στο Ιράν και βρίσκεται σε υψηλή ετοιμότητα άμυνας και είναι έτοιμος να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε παράβαση.

Ταυτόχρονα, στον Λίβανο, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει την μάχη και τη χερσαία δραστηριότητα ενάντια στην τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Η Διοίκηση Στρατηγικών Αποθεμάτων διεξάγει συνεχείς εκτιμήσεις κατάστασης, το κοινό θα ενημερωθεί για κάθε αλλαγή που θα επέλθει σχετικά με τις οδηγίες άμυνας.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να δρα σε όλους τους τομείς προκειμένου να προστατεύσει το κράτος του Ισραήλ και τους πολίτες του, και καλεί να συνεχιστεί η τήρηση των οδηγιών της Διοίκησης Στρατηγικών Αποθεμάτων