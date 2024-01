IDF: Σκοτώθηκε διοικητής της Παλαιστινιακής Τζιχάντ (vid)

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξουδετέρωσαν υψηλόβαθμο στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ με αεροπορικό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε μια κοινή ανακοίνωση με την υπηρεσία ασφαλείας Σιν Μπετ, οι IDF έκαναν γνωστό πως ο Μαμντούχ Λούλου (Mamdouh Lulu) που υπηρετούσε ως υποδιοικητής της μεραρχίας της βόρειας Γάζας της Ισλαμικής Τζιχάντ, είχε επαφές με τους αξιωματούχους της τρομοκρατικής οργάνωσης στο εξωτερικό.

«Ο Λούλου ήταν κεντρικό στέλεχος στην Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, ξεκινώντας και καθοδηγώντας πολυάριθμες τρομοκρατικές επιθέσεις και επιδρομές από τη Γάζα εναντίον του κράτους του Ισραήλ, συστηματικά και κατά τη διάρκεια του πολέμου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Μάλιστα, οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από την αεροπορική επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκε ο τρομοκράτης.

The IDF says it has eliminated a senior Palestinian Islamic Jihad commander in an airstrike in the Gaza Strip.



In a joint statement with the Shin Bet, the IDF says Mamdouh Lulu served as an assistant to the commanders of the Islamic Jihad's northern Gaza division.



The… pic.twitter.com/WdCow4yiST