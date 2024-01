IDF: Εξουδετέρωσαν μέλος της Χαμάς, υπεύθυνο για την εκτόξευση ρουκετών στα βόρεια σύνορα

Οι IDF δηλώνουν ότι εξουδετέρωσαν ένα κεντρικό πρόσωπο στη Συρία που ήταν υπεύθυνο για τις επιθέσεις με ρουκέτες της Χαμάς κατά του Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή τους, οι IDF αναφέρουν ότι ο Χασάν Ακασά εξουδετέρωσαν στη νότια συριακή πόλη Μπέιτ Τζιν. Ωστόσο, δεν διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο σκοτώθηκε. Σύμφωνα με τις IDF ο Ακασά βρισκόταν πίσω από αρκετές επιθέσεις με ρουκέτες από τη Συρία προς το Βορρά, για λογαριασμό της Χαμάς.

«Δεν θα επιτρέψουμε την τρομοκρατία από το συριακό έδαφος που είναι υπεύθυνο για κάθε ενέργεια που εκπορεύεται από το έδαφός της. Θα συνεχίσουμε να δρούμε ενάντια σε κάθε απειλή», προσθέτει ο IDF.

Νωρίτερα, οι IDF ανακάλυψαν το μεγαλύτερο εργοστάσιο ρουκετών της Χαμάς μέχρι σήμερα.

Κατά μήκος και κάτω από τον κύριο αυτοκινητόδρομο βορρά-νότου της Λωρίδας της Γάζας, οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανακάλυψαν τη Δευτέρα το σημείο όπου η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς κατασκεύαζε τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις σε ισραηλινές πόλεις τα τελευταία χρόνια.

Τα στρατεύματα της 188ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας και της Ταξιαρχίας Πεζικού Golani που επιχειρούν στον καταυλισμό Bureij της κεντρικής Γάζας τις τελευταίες εβδομάδες ανακάλυψαν αυτό που οι IDF περιέγραψαν ως «προπύργιο παραγωγής όπλων της τρομοκρατίας».

