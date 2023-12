IDF: Νεκροί βρέθηκαν δύο από τους ομήρους που κρατούσε η Χαμάς

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι ανέσυραν τις σορούς της Ίντεν Ζακάρια και του αξιωματικού των IDF Zιβ Ντάντο, οι οποίοι κρατούνταν όμηροι από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Ισραηλινοί στρατιώτες έφεραν τις δύο σορούς πίσω στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, όπως φάνηκε σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2023.

The bodies of Eden Zakaria and CSM Ziv Dado, who were taken hostage by Hamas terrorists on Oct 7, have been recovered by our Special Forces.



27-year-old Eden was taken hostage from the Re’im music festival.



36-year-old CSM Ziv served as a logistics supervisor in the Golani…