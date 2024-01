IDF: Kαταστράφηκε σήραγγα της Χαμάς όπου είχαν κρατηθεί 20 όμηροι (pics)

Στο τέρμα μιας σήραγγας παγιδευμένης με εκρηκτικά στη Λωρίδα της Γάζας, Ισραηλινοί στρατιώτες ανακάλυψαν μικρά κελιά όπου ο στρατός λέει ότι η Χαμάς κρατούσε περίπου 20 ομήρους.

Στη σήραγγα υπήρχαν ένας αποθηκευτικός χώρος, πέντε μικρά δωμάτια πίσω από μεταλλικά κάγκελα, τουαλέτες, στρώματα, ακόμη και ζωγραφιές ενός παιδιού το οποίο απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο, είπε ο εκπρόσωπος του στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Κανένας όμηρος δεν βρισκόταν στη σήραγγα όταν την ανακάλυψαν οι στρατιώτες.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόγειου λαβύρινθου και είπε ότι έφερε στο σημείο δημοσιογράφους για να καταγράψουν τα ευρήματα προτού να καταστρέψει τη σήραγγα. Η είσοδός της, σύμφωνα με τον Χαγκάρι, ήταν στο σπίτι ενός μέλους της Χαμάς στο Χαν Γιουνίς, στην πόλη της νότιας Γάζας όπου επικεντρώνονται οι μάχες τις τελευταίες εβδομάδες.

The IDF releases images showing the inside of a tunnel in southern Gaza's Khan Younis where Israeli hostages were held by Hamas.



IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari in an evening press conference says an entrance to the tunnel was found in the home of a Hamas commander.



He… pic.twitter.com/R4OxoqzY91