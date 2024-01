IDF: Εξουδετερώθηκε διοικητής της Χεζμπολάχ υπεύθυνος για τα πλήγματα στο βόρειο Ισραήλ

Το Ισραήλ δήλωσε ότι εξουδετέρωσε τον διοικητή της αεροπορικής μονάδας της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο σε αεροπορική επιδρομή την Τρίτη, λίγες ώρες αφότου οι ισραηλινές δυνάμεις δήλωσαν ότι η Χεζμπολάχ ηγήθηκε επίθεσης σε βάση του αρχηγείου του στρατού στο βόρειο Ισραήλ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των Δυνάμεων Άμυνας του Ισραήλ (IDF) υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι ο Αλί Χουσεΐν Μπούρτζι είχε ηγηθεί δεκάδων επιθέσεων με drones εναντίον του Ισραήλ.

«Στο βορρά σήμερα, εξουδετερώσαμε τον διοικητή των εναέριων δυνάμεων της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο», είπε.

Ο Μπούρτζι πραγματοποίησε «δεκάδες επιχειρήσεις με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον του Ισραήλ», ανέφερε, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης την Τρίτη στο αρχηγείο της Βόρειας Διοίκησης. Μικρές ζημιές προκλήθηκαν μετά από χτύπημα δύο φορτωμένων με εκρηκτικά drones στη βάση στο Σαφέντ.

Οι IDF δίνουν στη δημοσιότητα πλάνα από την αεροπορική επιδρομή κατά του Μπούρτζι.

IDF releases footage of the airstrike on Ali Hussein Burji, a senior Hezbollah commander responsible for dozens of drone attacks on northern Israel. pic.twitter.com/KOEBgJvvMG