IDF: Έπληξαν στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο

Οι IDF επιβεβαίωσαν την Πέμπτη ότι έπληξαν την ίδια μέρα στόχους της Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο.

Προσθέτουν ότι ένα βλήμα εκτοξεύθηκε επίσης από το Λίβανο σε μια περιοχή κοντά στη βόρεια κοινότητα Σομερα (βόρεια).

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς από την επίθεση στο Ισραήλ, μεταδίδουν οι Times of Israel.

Η Χεζμπολάχ αναφέρει ότι ένα μέλος της σκοτώθηκε από την επίθεση των IDF, ανεβάζοντας τον απολογισμό της τρομοκρατικής οργάνωσης από την έναρξη των εχθροπραξιών σε 104.

The IDF confirms striking a number of Hezbollah sites in southern Lebanon this morning. It adds that a projectile was also fired from Lebanon at an area near the northern community of Shomera. pic.twitter.com/4Oldc4Ba1H