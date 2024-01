IDF: Ανακαλύφθηκαν όπλα της Χαμάς στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Γάζας (vid)

Οι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα νέα πλάνα από τη δράση της Ταξιαρχίας Givati στη νότια Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με τις αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ, οι στρατιώτες πραγματοποίησαν επιδρομή στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο στην Χαν Γιουνίς.

Ο χώρος του πανεπιστημίου χρησιμοποιούνταν από την Χαμάς ενώ μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας τα ισραηλινά στρατεύματα εντόπισαν τουφέκια και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό.

Γύρω από το Πανεπιστήμιο οι Ισραηλινοί στρατιώτες βρήκαν δεκάδες αποθήκες όπλων της Χαμάς. Είχαν κρύψει πάνω από 100 όλμους, εκρηκτικούς μηχανισμούς, χειροβομβίδες και χάρτες που χρησιμοποιούσαν.

The IDF releases new footage of the Giavti Brigade operating in the southern Gaza Strip.



It says that the infantry soldiers raided the Islamic University in Khan Younis, which was used by Hamas.



According to the IDF, in the classrooms, troops found assault rifles and other…