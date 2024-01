IDF: Αναχαιτίστηκε πύραυλος με κατεύθυνση το Εϊλάτ

Πύραυλος αναχαίτισης εκτοξεύθηκε από τους IDF, εναντίον ενός «ύποπτου εναέριου στόχου» που κατευθυνόταν προς ισραηλινό εναέριο χώρο από την Ερυθρά Θάλασσα.

Συγκεκριμένα, οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν στη νοτιότερη πόλη του Ισραήλ, το Εϊλάτ, λόγω της εκτόξευσης του πυραύλου αναχαίτισης. Οι IDF λένε ότι το περιστατικό έχει λήξει και δεν υπάρχουν φόβοι για την πόλη.

Δεν είναι άμεσα σαφές ποιος ήταν ο στόχος, αλλά έπεται των προσπαθειών των Χούθι να εκτοξεύσουν βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πόλη εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

