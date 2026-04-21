Σε μια κίνηση που ανατρέπει δόγματα δεκαετιών και επαναπροσδιορίζει τη θέση της στη διεθνή γεωπολιτική σκηνή, η Ιαπωνία ανακοίνωσε την Τρίτη τη ριζική αναθεώρηση των κανόνων εξαγωγής αμυντικού υλικού.

Η κυβέρνηση της Σανάε Τακαϊτσι προχώρησε στην κατάργηση των αυστηρών περιορισμών στις πωλήσεις όπλων στο εξωτερικό, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξαγωγή πολεμικών πλοίων, πυραύλων και προηγμένων οπλικών συστημάτων, με την απόφαση αυτή να σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη απομάκρυνση του Τόκιο από τις «πασιφιστικές» δεσμεύσεις της μεταπολεμικής περιόδου.

Στόχος είναι η ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε μια εποχή που οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή πιέζουν τα όρια της αμερικανικής παραγωγής, δημιουργώντας ένα κενό στην παγκόσμια αγορά.

«Καμία χώρα δεν μπορεί πλέον να προστατεύσει την ειρήνη και την ασφάλειά της μόνη της», δήλωσε η Πρωθυπουργός Τακαϊτσι, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αμυντικές συνεργασίες.

Ήδη, χώρες όπως η Πολωνία και οι Φιλιππίνες εξετάζουν προμήθειες από την Ιαπωνία, με το Μανίλα να βρίσκεται κοντά στην απόκτηση μεταχειρισμένων ιαπωνικών πολεμικών πλοίων.

Η αναθεώρηση καταργεί τις πέντε περιοριστικές κατηγορίες (διάσωση, μεταφορά, προειδοποίηση, επιτήρηση και ναρκοθηρία) που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Πλέον, οι πωλήσεις θα αξιολογούνται κατά περίπτωση και παρά τη διατήρηση των αρχών για αυστηρό έλεγχο και την τυπική απαγόρευση πωλήσεων σε εμπόλεμες ζώνες, η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι θα επιτρέπονται εξαιρέσεις όταν κρίνεται απαραίτητο για την εθνική ασφάλεια.

Πέρα από τα οικονομικά οφέλη και τη μείωση του κόστους παραγωγής για κολοσσούς όπως η Mitsubishi Heavy Industries, η κίνηση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατιωτική θωράκιση της Ιαπωνίας έναντι της Κίνας.

Το Τόκιο, που έχει ήδη αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 2% του ΑΕΠ, επενδύει σε stealth αεροσκάφη και drones, ενώ συνεργάζεται με τη Βρετανία και την Ιταλία για την ανάπτυξη μαχητικού επόμενης γενιάς.