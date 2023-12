Ιαπωνία: Χιλιάδες νεκρά ψάρια «ξεβράστηκαν» στις ακτές του Χοκάιντο (vid)

Η ρίψη υδάτων από το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα δεν σχετίζεται με το θάνατο χιλιάδων ψαριών στο Χοκάιντο της Ιαπωνίας, δήλωσε Ιάπωνας αξιωματούχος, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu.

Χιλιάδες νεκρά ψάρια ξεβράστηκαν την περασμένη εβδομάδα στην ακτή του Χακοντάτε, στο Χοκάιντο, το βορειότερο νησί της Ιαπωνίας, καλύπτοντας τουλάχιστον σχεδόν 1,5 χιλιόμετρο ακτογραμμής.

Ορισμένοι συνέδεσαν τους θανάτους με την απελευθέρωση επεξεργασμένου ραδιενεργού νερού από τη Φουκουσίμα υποθέτοντας ότι επηρέασε τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Large-scale fish die-off observed along the northern coast of Japan. pic.twitter.com/6I8WpqGCNj