Ιαπωνία: Διαρροή από εργοστάσιο μπύρας έκανε τη θάλασσα κόκκινη (vid)

Μία περίεργη έκπληξη περίμενε τους επισκέπτες μιας παραθαλάσσιας πόλης στη νοτιοδυτική Ιαπωνία την Τρίτη, όταν ξύπνησαν και ανακάλυψαν ότι η συνήθως κρυστάλλινη θάλασσα είχε πάρει μια δυσοίωνη κόκκινη απόχρωση - μετά τη διαρροή που είχε ένα τοπικό ζυθοποιείο.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσαν στο διαδίκτυο έδειχναν κατακόκκινο νερό να ρέει στα ποτάμια και στις λιμενικές περιοχές της πόλης Νάγκο, στο νησί Οκινάουα, έναν προορισμό περισσότερο γνωστό για τα σμαραγδένια νερά και τις αμμώδεις παραλίες.

