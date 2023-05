ΙΑΕΑ: Προειδοποίηση για ενδεχόμενο πυρηνικό ατύχημα στη Ζαπορίζια

Την ανησυχία του για την ασφάλεια του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου της Ευρώπης, στην Ζαπορίζια εξέφρασε ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) καθώς οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής εκκενώνουν τους αμάχους από την κοντινή ουκρανική πόλη Ενερχοντάρ.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι η κατάσταση στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια «γίνεται όλο και πιο απρόβλεπτη και δυνητικά επικίνδυνη». Η εκκένωση έρχεται πριν από την αναμενόμενη ουκρανική αντεπίθεση.

Ωστόσο, το προσωπικό των πυρηνικών εγκαταστάσεων παραμένει στο χώρο του εργοστασίου. Στην ανακοίνωση του ΔΟΑΕ αναφέρεται ότι «ενώ το λειτουργικό προσωπικό παραμένει στην περιοχή, ο γενικός διευθυντής Γκρόσι εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τις ολοένα και πιο τεταμένες, αγχωτικές και δύσκολες συνθήκες για το προσωπικό και τις οικογένειές του».

Είπε ότι οι εμπειρογνώμονες του ΙΑΕΑ που βρίσκονται στο εργοστάσιο «έλαβαν πληροφορίες ότι έχει ξεκινήσει η ανακοινωθείσα εκκένωση των κατοίκων από την κοντινή πόλη Ενερχοντάρ - όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού του εργοστασίου».



Meanwhile there's unconfirmed news that evacuees from #Zaporizhzhia region have been taken to #Russia against their will.



RIA Melitopol reports residents of #Dniprorudne thought they were being taken to #Berdyansk, but instead ended up in tents across the border.