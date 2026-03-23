ΗΑΕ: Αξιωματούχος επικρίνει τα άλλα αραβικά κράτη για την έλλειψη αλληλεγγύης στις χώρες του Κόλπου

Κορυφαίος αξιωματούχος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επέκρινε τα «μεγάλα» αραβικά και ισλαμικά έθνη για την αδυναμία τους να υποστηρίξουν τις αραβικές χώρες του Κόλπου σε «δύσκολες στιγμές».

يحقّ لنا في دول الخليج العربي أن نتساءل: أين مؤسسات العمل العربي والإسلامي المشترك، وفي مقدمتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ودولنا وشعوبنا تتعرض لهذا العدوان الإيراني الغاشم؟ وأين الدول العربية والإقليمية "الكبرى"؟



في هذا الغياب والعجز، لا يجوز لاحقًا الحديث عن… — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) March 23, 2026

«Πού είναι οι αραβικοί και ισλαμικοί θεσμοί εργασίας, με κυριότερους τον Αραβικό Σύνδεσμο και τον Οργανισμό Ισλαμικής Εταιρείας, ενώ ο λαός και τα έθνη μας αντιμετωπίζουν αυτήν την ύπουλη ιρανική επιθετικότητα;», αναρωτήθηκε ο Ανουάρ Γκαργκάς, σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ με ανάρτησή του στο X. «Πού είναι οι «μεγάλες» αραβικές και περιφερειακές χώρες;»

«Με αυτή την απουσία και ανικανότητα, είναι απαράδεκτο αργότερα να μιλάμε για την παρακμή του αραβικού και ισλαμικού ρόλου ή να επικρίνουμε την αμερικανική και δυτική παρουσία».

«Τα αραβικά κράτη του Κόλπου ήταν στήριγμα και εταίρος για όλους σε περιόδους ευημερίας... οπότε πού βρίσκεστε σήμερα σε δύσκολες στιγμές;» πρόσθεσε.

Ο Γκαργκάς έγραψε νωρίτερα ότι οι επιθέσεις του Ιράν θα «ενισχύσουν τις εταιρικές μας σχέσεις ασφαλείας με την Ουάσινγκτον», προσθέτοντας ότι «αυτό είναι το κόστος των λανθασμένων υπολογισμών του Ιράν».