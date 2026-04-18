Η Τεχεράνη είπε πως έλαβε νέες προτάσεις από την Ουάσιγκτον και τις εξετάζει

Το Ιράν έλαβε «νέες προτάσεις» των ΗΠΑ ενόψει συνομιλιών με στόχο τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, έγινε σήμερα γνωστό από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που προσθέτει πς οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν θα κάνουν «κανέναν συμβιβασμό».

«Τις τελευταίες ημέρες, κατά τη διάρκεια της παρουσίας στην Τεχεράνη του διοικητή των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, που ενήργησε ως μεσολαβητής, οι Αμερικανοί παρουσίασαν νέες προτάσεις. Το Ιράν τις εξετάζει αυτήν τη στιγμή και δεν έχει ακόμη απαντήσει», ανέφερε αυτό το όργανο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάζει με τα Στενά του Ορμούζ

Tο Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε από τον Λευκό Οίκο, ένα προεδρικό διάταγμα με επίκεντρο την ιατρική έρευνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μία μέρα μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Φοίνιξ, η οποία επικεντρώθηκε στο πρόγραμμά του και στην προσπάθεια προσέλκυσης ψηφοφόρων εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, και η οποία απέσπασε θερμή υποδοχή από το κοινό.

Μεταξύ άλλων ο Τραμπ ανέφερε: «Με το Ιράν έχουμε πολύ καλές συζητήσεις. Πηγαίνει πολύ καλά. Ήθελαν να κλείσουν ξανά το στενό, όπως κάνουν εδώ και χρόνια. Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν».

Αν και η εκδήλωση δεν αφορά αποκλειστικά το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη υπονοήσει ότι θα μιλήσει για το θέμα, λέγοντας ότι «τελικά όλα έχουν να κάνουν με το Ιράν».

«Θα έχουμε κάποιες πληροφορίες μέχρι το τέλος της ημέρας. Μιλάμε μαζί τους, παίρνουμε μια σκληρή θέση», πρόσθεσε.

Είναι η πρώτη φορά που o πρόεδρος των ΗΠΑ τοποθετείται δημόσια από τότε που το Ιράν ανακάλεσε την προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Υπενθυμίζεται ότι χτες ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα του για μια διαρκή ειρήνη με το Ιράν σε δημόσιες δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή.