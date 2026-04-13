Η σύζυγος του πρωθυπουργού της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ κατηγορείται για άσκηση αθέμιτης επιρροής και δωροδοκία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Ο δικαστής Χουάν Κάρλος Πεινάδο άσκησε δίωξη κατά της Μπεγκόνια Γκόμεθ, έπειτα από πολυετή ποινική έρευνα που έχει ταράξει την ισπανική πολιτική σκηνή, σύμφωνα με δικαστική απόφαση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα. Πλέον θα παραπεμφθεί σε δίκη.

Η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία από πλευράς της Γκόμεθ.

Οι κατηγορίες σε βάρος της εντείνουν την πολιτική πίεση προς τον Σάντσεθ. Η κυβέρνηση μειοψηφίας των Σοσιαλιστών έχει κλονιστεί από πολλαπλές έρευνες για διαφθορά και από καταγγελίες περί πολιτικά υποκινούμενων επιθέσεων, ενόψει των γενικών εκλογών του επόμενου έτους, τις οποίες οι αντίπαλοί του αναμένεται να αξιοποιήσουν πολιτικά.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται βαθιά εξοργισμένη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο, ο οποίος υποστήριξε ότι ο χρόνος της απόφασης — κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Κίνα — ήταν σκόπιμος.

Η Γκόμεθ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Κίνα μαζί με τον Σάντσεθ, ο οποίος ξεκίνησε την επίσκεψή του τη Δευτέρα καλώντας το Πεκίνο να αξιοποιήσει την παγκόσμια επιρροή του για να συμβάλει στον τερματισμό των πολέμων στο Ιράν και την Ουκρανία.

Η έρευνα «έχει φέρει σε δύσκολη θέση πολλούς πολίτες και δικαστές» στην Ισπανία, δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Φέλιξ Μπολάνιος μετά την απόφαση, προσθέτοντας ότι η ζημιά που έχει προκληθεί στη φήμη του δικαστικού συστήματος «θα είναι, από πολλές απόψεις, ανεπανόρθωτη».

Το 2024, ο Σάντσεθ είχε αποσυρθεί για πέντε ημέρες προκειμένου να εξετάσει το ενδεχόμενο παραίτησής του, αφού η Γκόμεθ τέθηκε επισήμως υπό έρευνα. Τελικά παρέμεινε στο αξίωμά του, υποστηρίζοντας ότι οι καταγγελίες ήταν αβάσιμες και πολιτικά υποκινούμενες.

Η υπόθεση προέρχεται από προσφυγή που κατέθεσε ομάδα κατά της διαφθοράς με διασυνδέσεις στην άκρα δεξιά, αξιοποιώντας νομικό μηχανισμό της Ισπανίας που επιτρέπει σε τρίτους να ζητούν την έναρξη ποινικής έρευνας.

Ο αδελφός του Ισπανού πρωθυπουργού έχει επίσης παραπεμφθεί σε ξεχωριστή υπόθεση για φερόμενη άσκηση αθέμιτης επιρροής που συνδέεται με τον διορισμό του από περιφερειακή διοίκηση. Και εκείνος έχει απορρίψει την έρευνα ως πολιτικά υποκινούμενη.