Η Ρωσία προωθεί τη «ρωσοποίηση» εδαφών που έχει καταλάβει στην Ουκρανία

Η Ρωσία προχωρά με τη «ρωσοποίηση» εδαφών που έχει καταλάβει στην Ουκρανία, εκτιμούν βρετανικές μυστικές υπηρεσίες.

Πολίτες σε αυτές τις περιοχές εξαναγκάζονται να λαμβάνουν ρωσικά διαβατήρια, ανέφερε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας με ανάρτηση στο twitter, επικαλούμενο πληροφορίες των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.

«Κάτοικοι στη Χερσώνα έχουν λάβει προειδοποίηση ότι όσοι δεν αποδεχθούν να λάβουν ρωσικό διαβατήριο μέχρι την 1η Ιουνίου 2023, θα «απελαθούν» και θα κατασχεθεί η περιουσία τους», σύμφωνα με το βρετανικό ΥΠΑΝ.

Η Ρωσία προσάρτησε μονομερώς τις ουκρανικές επαρχίες Ζαπορίζια, Χερσώνα, Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, μέρος των οποίων κατέχουν ρωσικές δυνάμεις, μετά από δημοψηφίσματα που έγιναν στις περιοχές αυτές και έχουν χαρακτηριστεί παράνομα και απάτη σχεδόν από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας.

