Η Παγκόσμια Τράπεζα εκκινεί πρωτοβουλία για τη βελτίωση της πρόσβασης στο νερό

Η Παγκόσμια Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη μιας πρωτοβουλίας που έχει στόχο να διασφαλίσει την παροχή πόσιμου νερού για ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους ανά τον κόσμο έως το 2030, δηλαδή, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, ένα τέταρτο του πληθυσμού αντιμετωπίζει προβλήματα στην πρόσβαση στο πόσιμο νερό.

Στην πρωτοβουλία αυτή μετέχουν δέκα διεθνείς οργανισμοί και αναπτυξιακές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ / EBRD) και η Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης (IDB).

Η ίδια η Παγκόσμια Τράπεζα θα διασφαλίσει τη χρηματοδότηση για τη βελτίωση της πρόσβασης σε 400 εκατομμύρια ανθρώπους κατά την περίοδο αυτή, διευκρίνισε το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα σε ανακοίνωση.

Ο στόχος είναι ταυτόχρονα να χορηγούνται οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις σε αυτά τα προγράμματα και να παρέχεται η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που ευνοεί τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα καταστήσουν δυνατή μια καλύτερη διακυβέρνηση στο θέμα της πρόσβασης στο νερό.

Για τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας Ατζάι Μπάνγκα, το νερό «καθορίζει εάν οι άνθρωποι είναι αρκετά υγιείς για να εργαστούν, εάν τα παιδιά μπορούν να μάθουν και να εξερευνούν και εάν οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν και οι οικονομίες να αναπτυχθούν».

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, 14 χώρες έχουν ήδη δεσμευτεί να τηρήσουν τους όρους που προβλέπονται από την πρωτοβουλία και διαπραγματεύσεις είναι σε εξέλιξη με άλλες χώρες, χωρίς να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις.

Συγκεκριμένα, «οι κυβερνήσεις θα αποφασίσουν για τις μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα δώσουν προτεραιότητα, θα καθορίσουν τα επενδυτικά τους σχέδια και τους εταίρους» του έργου που θα προσαρμοστούν σε αυτό, πρόσθεσε ο Μπάνγκα κατά την εκδήλωση για την έναρξη της πρωτοβουλίας.

Η βούληση να επικεντρωθούν στις πολιτικές πτυχές, όχι μόνο στην ανάπτυξη των φυσικών υποδομών, είναι «πολλά υποσχόμενη», δήλωσε ο Νταβίντ Μισέλ, ερευνητής στο Κέντρο Διεθνών και Στρατηγικών Σπουδών (CSIS) όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Σε πολλές χώρες, ο τομέας του νερού δεν αξιοποιεί πλήρως τα κεφάλαια που έχουν ήδη διατεθεί», πρόσθεσε.

Ωστόσο, φάνηκε επιφυλακτικός, εκτιμώντας ότι αυτή η πρωτοβουλία της Τράπεζας «βρίσκεται στην αρχή ενός μεγάλου και δύσκολου δρόμου».

Πέρα από τις βελτιώσεις στην υγεία, τη διατροφή και την παραγωγή ενέργειας, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι μια καλύτερη πρόσβαση στο νερό θα καθιστούσε δυνατή τη δημιουργία 1,7 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας παγκοσμίως.

Η τράπεζα ανακοινώνει την έναρξη της πρωτοβουλίας της την ώρα που το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα έχουν συγκεντρώσει από τη Δευτέρα τα κράτη μέλη τους στην Ουάσινγκτον, με την ευκαιρία των ετήσιων συναντήσεών τους, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν έως το τέλος αυτής της εβδομάδας.