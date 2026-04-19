Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προωθήσει την τηλεργασία και για τις επιδοτήσεις για προτίμηση των δημοσίων συγκοινωνιών από τους πολίτες, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της αύξησης των ενεργειακών τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετέδωσαν την Κυριακή οι Financial Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Κομισιόν θα παρουσιάσει στα κράτη μέλη την επόμενη εβδομάδα μια σειρά μέτρων για τη μείωση της ζήτησης, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη στήριξη της μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας.

Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην παροχή «άμεσης ανακούφισης» από τις υψηλές τιμές της ενέργειας. Οι συστάσεις βασίζονται σε μέτρα που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ενεργειακής κρίσης που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αποτελούν μέρος των προσπαθειών για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την ενθάρρυνση της χρήσης πράσινης ενέργειας.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξασφαλίζουν τουλάχιστον μία ημέρα υποχρεωτικής τηλεργασίας, σύμφωνα με το προσχέδιο που είδαν οι FT.

Η ΕΕ συστήνει επίσης την επιδότηση των δημόσιων μεταφορών και τη μείωση του ΦΠΑ σε αντλίες θερμότητας, λέβητες και ηλιακούς συλλέκτες.



Οι Βρυξέλλες θα θέσουν επίσης «φιλόδοξους» αλλά μη δημοσιοποιημένους στόχους για την ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο περιέχει πολλές κενές και δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι ηλεκτροκίνησης, οι Βρυξέλλες θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν «προγράμματα κοινωνικής μίσθωσης για καθαρές και αποδοτικές τεχνολογίες», συμπεριλαμβανομένων αντλιών θερμότητας, ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μπαταριών μικρής κλίμακας.

«Εάν αντιμετωπίσουμε ενεργειακή έλλειψη, είναι δική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν για να μειώσουν την κατανάλωση», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ.

Η Επιτροπή εξέδωσε παρόμοιες συστάσεις το 2022, όταν ενθάρρυνε τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να μειώσουν τους θερμοστάτες κατά ένα βαθμό. Οι συστάσεις για τη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου και φυσικού αερίου αποτελούν μέρος ενός πακέτου μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους,