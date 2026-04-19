Η ισραηλινή αεροπορική εταιρεία EL AL αρχίζει απευθείας πτήσεις προς την Αργεντινή

Η αεροπορική εταιρεία El Al του Ισραήλ θα ξεκινήσει φέτος απευθείας πτήσεις προς την Αργεντινή, εγκαινιάζοντας την μεγαλύτερη διαδρομή της μέχρι σήμερα, δήλωσε ο πρόεδρος της εταιρείας Αμικάμ Μπεν Ζβί .

Το εν λόγω δρομολόγιο ανακοινώθηκε σε συνέντευξη Τύπου από τον πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβίερ Μιλέι, κατά την οποία οι χώρες υπέγραψαν διμερείς συμφωνίες συνεργασίας που περιλάμβαναν μια συμφωνία στον τομέα των αερομεταφορών. Ο Μιλέι δήλωσε ότι οι πτήσεις θα πρέπει να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο.