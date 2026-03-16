Η Ισπανία αποκλείει κάθε ενδεχόμενο συμμετοχής της σε στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ
AP Photo

16/03/2026 • 15:54
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Η Ισπανία δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική αποστολή στο Στενό του Χορμούζ, δήλωσαν σήμερα οι υπουργοί Aμυνας και Εξωτερικών της Ισπανίας.

Η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ έχει κατακρίνει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν και έχει απαγορεύσει σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν κοινά λειτουργούμενες βάσεις στη νότια Ισπανία.

Η Ισπανίδα υπουργός Aμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες απέρριψε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για στρατιωτική υποστήριξη για την ασφάλεια του Στενού του Ορμούζ.

