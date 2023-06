Ινδία: Επίδειξη ισχύος με ναυτική άσκηση στην Αραβική Θάλασσα (pics)

Τα δύο αεροπλανοφόρα της Ινδίας ηγήθηκαν των ομάδων μάχης τους σε μια συνδυαστική επιχείρηση στην Αραβική Θάλασσα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επιδεικνύοντας αυτό που η υπηρεσία αποκαλεί "τρομερές θαλάσσιες ικανότητες" και την ικανότητά της να προβάλλει ισχύ γύρω από τον Ινδικό Ωκεανό και πέραν αυτού.

Οι αναλυτές λένε ότι πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα, το οποίο μόνο το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει καταφέρει πρόσφατα.

"Αυτό δεν είναι ένα μικρό επίτευγμα και υπογραμμίζει ότι το ινδικό Ναυτικό είναι ένα από τα πολύ λίγα στον κόσμο που διαθέτει περισσότερα από ένα αεροπλανοφόρα", δήλωσε ο Nick Childs, ανώτερος συνεργάτης για τις ναυτικές δυνάμεις και τη θαλάσσια ασφάλεια στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών (IISS).

Τα δύο αεροπλανοφόρα, INS Vikramaditya και INS Vikrant, ηγήθηκαν της άσκησης με περισσότερα από 35 αεροσκάφη και μια σειρά πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του Ινδικού Ναυτικού.

Η Ινδία κατέστη ικανή για επιχειρήσεις δύο αεροπλανοφόρων όταν το Vikrant, το πρώτο εγχώριας κατασκευής αεροπλανοφόρο της Ινδίας, αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τέθηκε σε λειτουργία τον περασμένο Σεπτέμβριο, μαζί με το Vikramaditya, το οποίο αγοράστηκε από τη Ρωσία και τέθηκε σε υπηρεσία το 2013.

Με την κατασκευή του Vikrant πέρυσι, η Ινδία «μπήκε στο κλαμπ» των χωρών που έχουν θέση σε λειτουργία ενός εγχώριας κατασκευής αεροπλανοφόρου τα προηγούμενα τρία χρόνια, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κίνα.

Αλλά ενώ τόσο η Κίνα όσο και το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτουν περισσότερα από ένα αεροπλανοφόρα στους σύγχρονους στόλους τους, κανένα από τα δύο δεν έχει ακόμη εκτελέσει επιχειρήσεις διπλού αεροπλανοφόρου με αυτά, ανέφεραν αναλυτές.

Ο Collin Koh, ερευνητής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών S. Rajaratnam στη Σιγκαπούρη, δήλωσε ότι η ναυτική ιστορία της Ινδίας μπορεί να την τοποθετήσει μπροστά από την Κίνα, της οποίας το Ναυτικό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA) είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, στο σημερινό περιβάλλον λειτουργίας των αεροπλανοφόρων.

Η Κίνα διαθέτει δύο αεροπλανοφόρα σε υπηρεσία, το σοβιετικής κατασκευής Liaoning και το εγχώριας κατασκευής Shandong, ενώ ένα τρίτο αεροπλανοφόρο, το Fujian, έχει καθελκυστεί αλλά δεν έχει τεθεί σε λειτουργία.

Ο αναλυτής Καρλ Σούστερ, πρώην πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, με έδρα τη Χαβάη, δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις της Ινδίας με δύο αεροπλανοφόρα αυτή την εβδομάδα δείχνουν "την αναζωογόνηση του ινδικού Ναυτικού"

