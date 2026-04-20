Η Χαμάς είναι πρόθυμη να παραδώσει μόνο χιλιάδες αυτόματα τυφέκια και «άλλα όπλα» που κατέχουν οι δυνάμεις εσωτερικής ασφάλειας, δήλωσαν δύο αξιωματούχοι της τρομοκρατικής ομάδας στους New York Times.

Η παραχώρηση δεν ανταποκρίνεται στην απαίτηση του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών προς την τρομοκρατική ομάδα, ιδίως τον στρατιωτικό της βραχίονα, να παραδώσει όλα τα βαρέα όπλα και τους πυραύλους της.

Οι δύο αξιωματούχοι λένε ότι θα παραδώσουν τα όπλα στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας, την τεχνοκρατική επιτροπή που συστάθηκε από το Συμβούλιο Ειρήνης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να κυβερνήσει τη Γάζα μετά από δύο χρόνια πολέμου.

Οι δύο αξιωματούχοι δεν έδωσαν σαφή απάντηση στους Times όταν ρωτήθηκαν εάν η NCAG μπορούσε να κατάσχει όπλα που ανήκουν στον στρατιωτικό βραχίονα της Χαμάς.