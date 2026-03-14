Η Ελβετία απορρίπτει δύο αιτήματα των ΗΠΑ για πτήσεις που σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράν

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε το Σάββατο ότι εξέτασε αιτήματα αμερικανικών στρατιωτικών και επίσημων αεροσκαφών για πτήσεις πάνω από το έδαφός της και, βάσει του νόμου περί ουδετερότητας, απέρριψε δύο αλλά ενέκρινε τρία άλλα.

«Ο νόμος περί ουδετερότητας απαγορεύει τις πτήσεις από πάνω από το έδαφος της χώρας από μέρη που εμπλέκονται στη σύγκρουση και εξυπηρετούν στρατιωτικούς σκοπούς που σχετίζονται με τη σύγκρουση. Επιτρέπονται οι ανθρωπιστικές και ιατρικές μεταφορές, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τραυματιών, καθώς και οι πτήσεις που δεν σχετίζονται με τη σύγκρουση», ανέφερε η κυβέρνηση σε δήλωσή της.