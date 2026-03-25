Το πρώτο βήμα μιας έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με πακέτο κρατικών ενισχύσεων για την κατασκευή έξι πυρηνικών σταθμών στη Γαλλία, αναμένεται έως τα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με όσα ανέφερε μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που επιβεβαίωσε αξιωματούχος του γαλλικού υπουργείου Ενέργειας.

Το Reuters μετέδωσε ότι η κρατική εταιρεία ηλεκτρισμού της Γαλλίας, EDF, αναμένεται να βρεθεί στο στόχαστρο της έρευνας, λόγω ανησυχιών ότι η στήριξη αυτή θα ενισχύσει τη δεσπόζουσα θέση της στην αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν παρουσιάζοντας πριν τρεις σχεδόν εβδομάδες από τη βάση υποβρυχίων του νησιού Λονγκ, στη Βρετάνη της Γαλλίας, το νέο δόγμα της χώρας του για τη λεγόμενη «πυρηνική αποτροπή», δηλαδή, την προσφυγή της Γαλλίας στο πυρηνικό της οπλοστάσιο σε περίπτωση απειλής των ζωτικών συμφερόντων της, δήλωσε ότι εφεξής θα έχει και μία «ευρωπαϊκή διάσταση».

Η Γαλλία θα αυξήσει το μέγεθος του πυρηνικού της οπλοστασίου και θα ενισχύσει την αποτρεπτική της δύναμη, καθώς αυξάνεται ο κίνδυνος να ξεπεραστεί το πυρηνικό όριο σε παγκόσμιο επίπεδο, είπε τη Δευτέρα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, εν μέσω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταραχών γεμάτη κινδύνους», δήλωσε ο Μακρόν σε ομιλία του από μια βάση υποβρυχίων στην γαλλική περιοχή Βρετάνη, ξεκαθαρίζοντας ότι η λήψη αποφάσεων για τα πυρηνικά όπλα θα παραμείνει αποκλειστικά στα χέρια του Γάλλου προέδρου. «Μόνο ο πρόεδρος της Γαλλίας μπορεί να αποφασίσει τη χρήση πυρηνικής ισχύος», τόνισε ο Μακρόν, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως ο Μακρόν δήλωσε, έχει ήδη δώσει εντολή να αυξηθεί ο αριθμός των πυρηνικών κεφαλών, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι στο εξής, δεν θα δημοσιοποιούνται στοιχεία για τον ακριβή αριθμό τους. «Δεν θα δημοσιοποιούμε πλέον στοιχεία σχετικά με το πυρηνικό μας οπλοστάσιο, σε αντίθεση με ό,τι ίσχυε στο παρελθόν. Η αναβάθμιση του πυρηνικού οπλοστασίου μας είναι απαραίτητη», είπε.

Ο Γάλλος πρόεδρος επισήμανε πως, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο που επίσης διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και την Γερμανία -με την οποία η Γαλλία βρίσκεται ήδη σε στενή συνεργασία επί του θέματος αυτού- άλλες έξι ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την «πυρηνική αποτροπή» της Γαλλίας. Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για την παροχή της δυνατότητας στους Ευρωπαίους συμμάχους να συμμετάσχουν σε ασκήσεις αποτροπής.

Ακόμα, ανακοίνωσε «ότι το μελλοντικό πυρηνικό υποβρύχιο βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο θα φέρει τη γαλλική σημαία, θα ονομαστεί ''Invincible'' και θα τεθεί σε λειτουργία το 2036».

«Βιώνουμε μια περίοδο γεμάτη κινδύνους»

«Βιώνουμε αυτή τη στιγμή, σε γεωπολιτικό επίπεδο, μια περίοδο ρήξης γεμάτη κινδύνους», προσέθεσε ο Μακρόν, υπογραμμίζοντας ότι «αυτή η περίοδος δικαιολογεί μια αυστηροποίηση» του γαλλικού μοντέλου αποτροπής.

«Η αποτροπή πρέπει να παραμείνει αδιαπραγμάτευτη για τη Γαλλία», δήλωσε ο Μακρόν, προσθέτοντας: «Ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκλεγμένος με άμεση καθολική ψηφοφορία, είμαι ο εγγυητής της και ήρθα εδώ για να σας επαναλάβω με τη μεγαλύτερη δύναμη τη δέσμευση του έθνους, τη δική μου δέσμευση για την συνέχιση αυτής της θεμελιώδους αποστολής».

«Ποιο είναι το τίμημα για την εκτεταμένη στήριξη της Βόρειας Κορέας στον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας; Ποιες είναι οι συνέπειες της συμφωνίας συμμαχίας μεταξύ των δύο χωρών; Τι να πούμε για την ακραία εξάρτηση στην οποία έχει εισέλθει η Ρωσία από την Κίνα; Από όλα αυτά, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας», ανέφερε ο Εμανουέλ Μακρόν στη διάρκεια της ομιλίας του.

Συνεχίζοντας, ο Εμάνουελ Μακρόν ανέφερε ότι «για να είμαστε δυνατοί στην πυρηνική αποτροπή μας θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις συμβατικές στρατιωτικές μας δυνατότητες σε όλες τις διαστάσεις τους».

Ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ευρωπαίοι είχαν συνηθίσει τις τελευταίες δεκαετίες να εξαρτούν την ασφάλειά τους από κανόνες που είχαν ορίσει άλλοι. Ειδικότερα, έκανε λόγο για συμφωνίες «που είχαν συναφθεί κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και οι οποίες παραβιάστηκαν χωρίς καμία προηγούμενη συνεννόηση αυτούς που τις υπέγραψαν, παρά το γεγονός ότι ήταν σύμμαχοί μας».