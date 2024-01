Κόκκινος συναγερμός στην Ερυθρά Θάλασσα

Σε τεντωμένο σχοινί κινούνται οι ισορροπίες στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, όπου οι Σιίτες ισλαμιστές τρομοκράτες Χούθι επιμένουν στις παρενοχλητικές επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων. Τελευταίο περιστατικό η ανάληψη της ευθύνης για την επίθεση εναντίον του ελληνόκτητου φορτηγού πλοίου «Zografia».

ΗΠΑ και ΕΕ ενισχύουν τις στρατιωτικές δυνάμεις τους στην περιοχή, ενώ την ίδια ώρα ο πετρελαϊκός «κολοσσός» Shell ανακοίνωσε την αναστολή των θαλάσσιων διελεύσεών της μέσω της Ερυθράς Θάλασσας.

Η ανάληψη της ευθύνης για τη νέα πυραυλική επίθεση, στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο, από τον στρατιωτικό εκπρόσωπο της τρομοκρατικής οργάνωσης Yahya Sarea, αλλά και οι προειδοποιήσεις του πως, θα συνεχίσουν τις επιθέσεις για «να υπερασπιστούν την Υεμένη», όπως μετέδωσε σήμερα το Reuters, καταδεικνύει ότι το «πολεμικό θερμόμετρο» ανεβαίνει επικίνδυνα.

Προειδοποίησε μάλιστα πως οι Χούθι θα συνεχίσουν τις επιθέσεις για «να υπερασπιστούν την Υεμένη» και να εκφράσουν «αλληλεγγύη προς τον παλαιστινιακό λαό».

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε την Τρίτη νέο πλήγμα στην Υεμένη με στόχο αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους σε τμήμα της χώρας που ελέγχεται από τους Χούθι, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Όπως αναφέρεται, πρόκειται για το πιο πρόσφατο πλήγμα εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι της Υεμένης οι οποίοι έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι το πλήγμα στόχευσε τέσσερις αντιπλοϊκούς πυραύλους.

Αργά το απόγευμα οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσαν το αρχικό «πράσινο φως» για μια ναυτική αποστολή που θα προστατεύει τα πλοία από επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ανέφεραν σήμερα Ευρωπαίοι διπλωμάτες τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Πολλές ναυτιλιακές εμπορικές εταιρείες έχουν εκτρέψει τα πλοία τους σε άλλες διαδρομές, μετά τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι, οι οποίοι ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης και λένε ότι δρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους, καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι διπλωμάτες είπαν ότι η Επιτροπή Πολιτικής και Ασφάλειας, που είναι υπεύθυνη για την εξωτερική και αμυντική πολιτική, ενέκρινε σε πρώτη φάση την αποστολή, που θα γίνει σε συνεργασία με εταίρους της ΕΕ. Ο στόχος είναι να συγκροτηθεί το αργότερο μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου και να τεθεί σε λειτουργία αμέσως μετά. Πολλοί διπλωμάτες είπαν ότι ελπίζουν ότι η διαδικασία θα επισπευσθεί, λαμβάνοντας υπόψη της εντάσεις στην περιοχή.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για τις εμπιστευτικές συζητήσεις γύρω από το θέμα.

Τον περασμένο μήνα οι ΗΠΑ ανέφεραν ότι σε συνεργασία με άλλες χώρες ξεκινούν περιπολίες στην Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο μιας νέας αποστολής, της Επιχείρησης Φύλακας της Ευημερίας, ώστε να κατευνάσουν τους φόβους ότι η αναταραχή σε μια από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς του κόσμου θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια οικονομία.

Όμως ορισμένοι σύμμαχοί τους, κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, εξέφρασαν επιφυλάξεις για το σχέδιο αυτό και διαφώνησαν με την ιδέα να τεθούν υπό αμερικανική διοίκηση.

O πετρελαϊκός «κολοσσός» της Shell αποφάσισε να αναστείλει μέχρι νεοτέρας, τη μεταφορά των φορτίων της μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, υπό τον φόβο μιας περαιτέρω κλιμάκωσης των επιθέσεων των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι της Υεμένης κατά πλοίων που διέρχονται από τα στενά της Ερυθράς, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Πολλές ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αναστείλει τα δρομολόγια τους, αποφεύγοντας την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ και επιλέγοντας τη διαδρομή γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής, μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο όμιλος έλαβε αυτήν την απόφαση την περασμένη εβδομάδα, λόγω της απειλής για τα πληρώματα και του κινδύνου πρόκλησης πετρελαιοκηλίδας, στην περίπτωση κάποιο τάνκερ δεχτεί επίθεση.

Περίπου το 12% του συνολικού παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου διέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Τον περασμένο μήνα, ένα δεξαμενόπλοιο που είχε ναυλωθεί από τη Shell στοχοποιήθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην Ερυθρά Θάλασσα και παρενοχλήθηκε από σκάφη των Χούθι, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Η BP τον περασμένο μήνα δήλωσε ότι θα διακόψει όλες τις μεταφορές μέσω της συγκεκριμένης ναυτιλιακής διαδρομής και η Qatar Energy έκανε το ίδιο αυτή την εβδομάδα.

Από τα τέλη Νοεμβρίου περίπου 30 πλοία έχουν δεχτεί επίθεση από τους Χούθι στην περιοχή αυτήν. Τις τελευταίες ημέρες, οι Χούθι πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις τους εναντίον πλοίων που θεωρούν ότι σχετίζονται με το Ισραήλ.

Ως αντίποινα στα χτυπήματα κατά της διεθνούς ναυσιπλοΐας, Αμερικανοί και Βρετανοί έπληξαν θέσεις των σιιτών παραστρατιωτικών, προκαλώντας τους Υεμενίτες να εξαπολύσουν νέες απειλές κατά αμερικανικών πλοίων.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Μοχάμεντ μπεν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, από το Νταβός όπου βρίσκεται, εκτίμησε ότι η κλιμάκωση των επιθέσεων στην Ερυθρά Θάλασσα θα έχει επιπτώσεις στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

«Υπάρχουν εναλλακτικές διαδρομές αλλά (…) είναι λιγότερο αποτελεσματικές» από αυτήν που ακολουθείται σήμερα, μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, είπε ο αλ Θάνι, η χώρα του οποίου είναι ένας από τους σημαντικότερους παραγωγούς LNG παγκοσμίως.

Νωρίτερα, επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης δέχθηκε ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο με σημαίας Μάλτας στην Ερυθρά Θάλασσα και υπέστη υλικές ζημιές, ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες.

Το πλοίο επιβαίνουν 24 άτομα πλήρωμα οι εθνικότητες των οποίων δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί και έπλεε άδειο από φορτίο από το Βιετνάμ προς το Ισραήλ. Το πλοίο στο μεταξύ άλλαξε πορεία προς τα αριστερά.

🚨🇾🇪 Preliminary reports of an attack against a ship, northwest of Saleef (Yemen) by Yemeni Armed forces. pic.twitter.com/z6tJ4r8xZr