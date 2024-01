Το χτύπημα στη Συρία, τα αντίποινα από Ιράν και ο κίνδυνος νέας ανάφλεξης (vids)

Τον κώδωνα του κινδύνου για γενικευμένη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή κρούουν οι διεθνείς αναλυτές μετά την πυραυλική επίθεση σε βάση στη Δαμασκό της Συρίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε υψηλόβαθμα στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης. Με την Τεχεράνη να κατηγορεί το Ισραήλ για την επίθεση και να απειλεί με αντίποινα.

Footage shows the extent of devastation in the aftermath of an Israeli strike on a residential building in Damascus pic.twitter.com/X5972pw92B — Press TV (@PressTV) January 20, 2024

Απειλές από το Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί προειδοποίησε ότι θα «τιμωρήσει» το Ισραήλ για το πλήγμα που εξαπέλυσε σήμερα στη Δαμασκό και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε μέλη των Φρουρών της Επανάστασης.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα αφήσει αναπάντητα τα εγκλήματα του σιωνιστικού καθεστώτος» ανέφερε ο Ραΐσί σε μια ανακοίνωσή του με την οποία καταδίκαζε το πλήγμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο της κρατικής τηλεόρασης IRIB.

Σύμφωνα με τον Ιρανό πρόεδρο, η επίθεση αυτή «μαρτυρά την αυξανόμενη αποτυχία του παράνομου σιωνιστικού καθεστώτος να υλοποιήσει τους κακόβουλους στόχους του (...) απέναντι στους μαχητές του Άξονα της αντίστασης», της συμμαχίας που διάκειται εχθρικά έναντι του Ισραήλ και των ΗΠΑ και περιλαμβάνει το Ιράν και τις τρομοκρατικές οργανώσεις της Χαμάς στη Γάζα, της Χεζμπολάχ του Λιβάνου και τους Χούθι της Υεμένης.

Μεταξύ των πέντε μελών των Φρουρών της Επανάστασης που σκοτώθηκαν ήταν και δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ιδεολογικού στρατού της Τεχεράνης, ανέφεραν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης και μια στρατιωτική πηγή.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Βρετανία αλλά διαθέτει ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία ανακοίνωσε ότι από το πλήγμα καταστράφηκε ένα τετραώροφο κτίριο στη συνοικία Μαζέχ της Δαμασκού, όπου ήταν σε εξέλιξη «μια σύσκεψη φιλοϊρανών στελεχών». Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Τις τελευταίες εβδομάδες το Ισραήλ, ο ορκισμένος εχθρός του Ιράν, φέρεται ότι σκότωσε, σε στοχευμένες επιχειρήσεις, έναν υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο στη Συρία και τον «υπ’ αριθμόν 2» της Χαμάς στον Λίβανο. Τα γεγονότα αυτά προκαλούν ανησυχίες για μια επέκταση του πολέμου της Γάζας και σε άλλα μέτωπα.

#BREAKING Four IRGC officers including deputy commander of IRGC Quds Force for Intelligence Affairs in Syria Brigadier General Sadegh Omidzadeh and his deputy have been killed in an Israeli missile strike on Syria's capital Damascus on Saturday, Iranian media confirmed. pic.twitter.com/YoZf4ztwYG — Iran International English (@IranIntl_En) January 20, 2024

Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης

Στην ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι η σημερινή επίθεση πραγματοποιήθηκε από «μαχητικά αεροσκάφη» και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε «στρατιωτικοί σύμβουλοί τους» και αδιευκρίνιστος αριθμός «μελών των συριακών δυνάμεων».

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr, μεταξύ των θυμάτων είναι ο υπεύθυνος της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών στη Συρία και ο αναπληρωτής του. Η πληροφορία για τον θάνατο του στρατηγού Σαντέγ Ομιτζαντέχ δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές.

I don’t know if Sadegh Omidzadeh, who was assassinated today in Al Mazzeh Villas in #Damascus was also in this video!!



pic.twitter.com/ENHcDRrbtY — Omar Abu Layla (@OALD24) January 20, 2024

Ο ισραηλινός στρατός, από τον οποίο ζήτησε πληροφορίες το Γαλλικό Πρακτορείο, απάντησε ότι «δεν σχολιάζει τα δημοσιεύματα ξένων μέσων ενημέρωσης».

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, το κτίριο που μπήκε στο στόχαστρο βρίσκεται στη Μαζέχ, μια συνοικία όπου έχουν την έδρα τους ηγετικά στελέχη των Φρουρών της Επανάστασης αλλά και φιλοϊρανικών παλαιστινιακών οργανώσεων. Το συριακό πρακτορείο SANA επιβεβαίωσε μόνο ότι ένα κτίριο στη Μαζέχ δέχτηκε επίθεση, κατηγορώντας το Ισραήλ.

Η περιοχή αποκλείστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας, καθώς ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έσπευδαν στο σημείο. «Άκουσα μια έκρηξη και είδα ένα σύννεφο καπνού», είπε ένας κάτοικος της συνοικίας. Η επιχείρηση διάσωσης των ανθρώπων που παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια συνεχιζόταν όλη την ημέρα. Ένας γερανός μεταφέρθηκε στην περιοχή για να σηκώσει τις βαριές πλάκες του τσιμέντου, καθώς το κτίριο ισοπεδώθηκε.

Δεν υποχωρεί ο Νετανιάχου - Επιμένει για έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε σήμερα πως επανέλαβε στον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν τη θέση του σχετικά με το ενδεχόμενο μιας «παλαιστινιακής κυριαρχίας», επιμένοντας στην απαίτηση του Ισραήλ για ασφάλεια.

Οι δύο ηγέτες είχαν μια τηλεφωνική συνδιάλεξη την Παρασκευή για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν έναν μήνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑδήλωσε, μετά το πέρας της συνομιλίας, ότι είναι ακόμη πιθανό ο Νετανιάχου να αποδεχθεί μια κάποια μορφή ενός παλαιστινιακού κράτους.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, «ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επανέλαβε την πολιτική του, βάσει την οποίας μόλις η Χαμάς εξοντωθεί, το Ισραήλ πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα προκειμένου να διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα συνιστά πλέον μια απειλή για το Ισραήλ, μια απαίτηση που αντικρούει στο αίτημα για παλαιστινιακή κυριαρχία», ανέφερε σήμερα το γραφείο του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι είπε πως ο Τζο Μπάιντεν «συνεχίζει να πιστεύει στην προοπτική και την πιθανότητα» ενός παλαιστινιακού κράτος, όμως «αναγνωρίζει ότι θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να φθάσουμε εκεί».

Μία ημέρα πριν, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει πως «το Ισραήλ πρέπει να έχει τον έλεγχο της ασφάλειας στο σύνολο των εδαφών που βρίσκονται δυτικά του Ιορδάνη. Πρόκειται για αναγκαία προϋπόθεση, που έρχεται σε αντίφαση με την ιδέα της (παλαιστινιακής) κυριαρχίας».

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ