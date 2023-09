HRW: Οι ΗΠΑ ακόμη δεν έχουν αποζημιώσει κανένα θύμα βασανισμού στο Ιράκ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και δύο δεκαετίες δεν έχει αποζημιώσει τους Ιρακινούς που υπέστησαν κακομεταχείριση και βασανιστήρια στις ιρακινές φυλακές που βρίσκονταν υπό αμερικανικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της εισβολής στη χώρα αυτή του Περσικού, καταγγέλλει σε ανακοίνωσή του το Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch – HRW).

The US government has apparently failed to provide redress to Iraqis who suffered torture and other abuse at Abu Ghraib and other US-run prisons in Iraq two decades ago.



Survivors and their families deserve compensation and recognition now.