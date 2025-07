Μάχη με τις φλόγες δίνουν την Κυριακή πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, όπου επικρατεί καύσωνας, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση περισσότερων από 3.600 ανθρώπων από οικισμούς σε δύο επαρχίες.

Οι πυρκαγιές στην νότιες επαρχίες της Μερσίνης και της Αττάλειας, όπως και στην κεντρική επαρχία του Ουσάκ έχουν τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, ωστόσο οι φλόγες στη βορειοδυτική επαρχία Προύσα και τη βόρεια επαρχία Καραμπούκ μαίνονται, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Γεωργία και Δασών της χώρας Ιμπραήμ Γιουμακλί.

The fire broke out in a forested area between Gürsu and Kestel in Bursa Province, Turkey 🇹🇷 pic.twitter.com/lCy4k5CuBK

Μια πυρκαγιά ξέσπασε το Σάββατο σε μια δασική έκταση μεταξύ των περιοχών Γκουρσού και Κεστέλ στην Προύσα. Τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την Κωνσταντινούπολη με τη Σμύρνη έκλεισε για λίγο χθες το βράδυ εξαιτίας της φωτιάς.

Τεράστιες φλόγες «κατάπιαν» δασικές εκτάσεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές στην Προύσα, με τον καπνό να καλύπτει τον ουρανό πάνω από την πόλη, σύμφωνα με πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

🔥

The aftermath of a forest fire near the city of Bursa, #TurkeyFires. The once lush slopes have turned into a lifeless desert



🌡️🥵A record for the whole of Europe +50.5°C in Turkey. Large-scale forest fires are raging in the country due to the abnormal heat!#ClimateWorxJobs https://t.co/mUQ0t69QAX pic.twitter.com/hPZLVpIASV