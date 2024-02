Χιλή: Δεκάδες νεκροί στις πυρκαγιές - Άνθρωποι εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, αντιμέτωποι με την «κόλαση» (vids)

Τουλάχιστον 51 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών που συνεχίζουν να μαίνονται στην κεντρική και στη νότια Χιλή, ανακοίνωσε χθες Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας Γκαμπριέλ Μπόριτς, προειδοποιώντας πως ο απολογισμός των θυμάτων δεν είναι παρά προσωρινός.

Έπειτα από ανάπαυλα, οι πυρκαγιές αναζωπυρώθηκαν στην τουριστική επαρχία Βαλπαραΐσο, όπου βρίσκεται η περίφημη λουτρόπολη Βίνια δελ Μαρ, οι παραλίες της οποίας προσελκύουν πολύ κόσμο αυτή την περίοδο του καλοκαιριού του νότιου ημισφαιρίου, εν μέσω κυμάτων καύσωνα.

