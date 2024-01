Χειμερινή καταιγίδα στις ΗΠΑ: Τρεις νεκροί, διακοπή ηλεκτροδότησης, ακυρώσεις πτήσεων (vids)

Τη ζωή σε τρεις ανθρώπους έχει στοιχίσει η σφοδρή χειμερινή καταιγίδα που πλήττει από την Τρίτη (9/1) ένα μέρος των ΗΠΑ προκαλώντας ανεμοστρόβιλους στο νότο. Σφοδροί άνεμοι και χιονοθύελλες πλήττουν το βόρειο τμήμα της χώρας και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά. Οι ισχυρές βροχές προκαλούν πλημμύρες, οι ισχυροί άνεμοι με ριπές ξεπερνούν πιθανόν τα 80 χλμ/ώρα και καταιγίδες πλήττουν την ανατολική ακτή των Ηνωμένων Πολιτεών, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία National Weather Service (NWS).

Ανεπηρεάστη αεροπορική κυκλοφορία, καθώς περισσότερες από 1.300 πτήσεις ματαιώθηκαν και 8.600 σημείωσαν καθυστερήσεις την Τρίτη (9/1) σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μην την υποτιμάτε», προειδοποίησε ο κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι, σε συνέντευξή του σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντας αυτή την καταιγίδα «ασυνήθιστη». Η επιδείνωση των μετεωρολογικών συνθηκών έκανε το Air Force 2, το αεροπλάνο της αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, να εκτραπεί προς το διεθνές αεροδρόμιο Ντάλες στην πολιτεία της Βιρτζίνια, αντί να προσγειωθεί στη βάση Άντριους στο Μέριλαντ.

Anyone in the center/east of the USA not taking this winter storm warning seriously... ask someone in Colorado what today has been like. You can FEEL the electric power in the wind, it steals the warmth from your bones. Don't sleep on the polar vortex event like this. pic.twitter.com/10mGNXyuzv