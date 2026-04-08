Χέγκσεθ: Το Ιράν ικέτευσε για εκεχειρία - Η Epic Fury αποτέλεσε συντριπτική νίκη

Ο Πιτ Χέγκσεθ, μιλώντας από το Πεντάγωνο, αναφέρθηκε κατ’ αρχάς στην εκεχειρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη ήταν εκείνη που επιδίωξε την κατάπαυση του πυρός. «Το Ιράν ικέτευσε για αυτή την εκεχειρία και αυτό είναι γνωστό σε όλους», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία Epic Fury συνιστά «ιστορική και συντριπτική νίκη» στο πεδίο.

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου ανέφερε ότι επί 47 χρόνια το Ιράν αποτελούσε απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτιμώντας ωστόσο ότι αυτό «ανήκει πλέον στο παρελθόν».

Παράλληλα, εξήρε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «έγραψε ιστορία» και ότι «διαμόρφωσε αυτή τη συγκυρία».

Στη συνέχεια, χαρακτήρισε τη σημερινή εξέλιξη «σημαντική ημέρα για την παγκόσμια ειρήνη», υποστηρίζοντας ότι η ιρανική πλευρά επεδίωκε αυτή την κατάληξη, καθώς – όπως είπε – «έχει πλέον εξαντληθεί».

«Το κορυφαίο κράτος παγκοσμίως στη στήριξη της τρομοκρατίας αποδείχθηκε πλήρως ανίκανο να υπερασπιστεί τον εαυτό του, τον πληθυσμό του ή την επικράτειά του», πρόσθεσε.

Όπως υποστήριξε, η αποδοχή της εκεχειρίας από το Ιράν έγινε υπό «έντονη πίεση», εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη οδηγήθηκε στη συμφωνία για να αποτρέψει νέα στρατιωτικά πλήγματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε διαφορετική περίπτωση, οι επόμενοι στόχοι θα περιλάμβαναν ενεργειακές υποδομές, γέφυρες και κρίσιμες εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας.

Τόνισε μάλιστα ότι η καταστροφή τέτοιων υποδομών θα απαιτούσε δεκαετίες για την αποκατάστασή τους, γεγονός που – όπως σημείωσε – συνέβαλε καθοριστικά στην απόφαση της ιρανικής ηγεσίας να προχωρήσει σε συμφωνία.

Ο υπουργός Πολέμου πρόσθεσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διέθετε τη δυνατότητα να πλήξει άμεσα την ιρανική οικονομία, ωστόσο επέλεξε να επιδείξει επιείκεια.

Επιπλέον, αναφέρθηκε σε υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους που, όπως υποστήριξε, σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της κοινής επιχείρησης ΗΠΑ - Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και ο πρώην ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος - σύμφωνα με τον ίδιο - έχασε τη ζωή του στα αρχικά στάδια της σύγκρουσης.

Υπογράμμισε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εξαρχής καταστήσει σαφές πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο της υπό διαπραγμάτευση συμφωνίας προβλέπεται η απομάκρυνση κάθε πυρηνικού υλικού που, όπως ανέφερε, η Τεχεράνη «δεν θα πρέπει να διαθέτει».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η εκεχειρία διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για «πραγματική ειρήνη και ουσιαστική συμφωνία», τονίζοντας ότι το υπουργείο Πολέμου έχει, επί του παρόντος, επιτελέσει την αποστολή του, παραμένοντας ωστόσο σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση των όρων από την ιρανική πλευρά.

Τέλος, χαρακτήρισε το Ισραήλ «γενναίο, αποφασισμένο και αποτελεσματικό σύμμαχο» των Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι και άλλοι – όπως είπε – «αυτοαποκαλούμενοι» σύμμαχοι της Ουάσιγκτον θα μπορούσαν να αντλήσουν χρήσιμα διδάγματα από τη στάση του.

