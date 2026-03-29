Με τον πόλεμο να συμπληρώνει ένα μήνα και με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν αποκλεισμένα, η Σαουδική Αραβία εφαρμόζει ήδη πρακτικές λύσεις για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ροή της πετρελαϊκής παραγωγής της προς τις αγορές του εξωτερικού.

Στο πλαίσιο ενός γενικότερου προγράμματος αναδιάρθρωσης του τρόπου μεταφοράς του σαουδαραβικού πετρελαίου, αυξήθηκε τις τελευταίες μέρες η ενεργοποίηση του επίγειου εγχώριου δικτύου αγωγών του βασιλείου, με κύριο άξονα τον αγωγό East-West.

Ο αγωγός αυτός συνδέει τα διυλιστήρια που βρίσκονται στις ακτές του Περσικού Κόλπου και στην ενδοχώρα με το λιμάνι Γιανμπού στις βόρειες ακτές της Ερυθράς Θάλασσας. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση του Ριάντ αποφάσισε να παρακάμψει τόσο τα Στενά του Ορμούζ, που εδώ και έναν μήνα έχουν κλείσει για τη συντριπτική πλειοψηφία των πετρελαϊκών τάνκερ.

Παράλληλα, παρακάμπτονται και τα Στενά του Μπαμπ-Ελ-Μάνταμπ της νότιας Ερυθράς Θάλασσας. Ειδικά αυτή η κίνηση αποδεικνύεται σήμερα απαραίτητη, από τη στιγμή που οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθι της Υεμένης επανεμφανίστηκαν στο θέατρο των επιχειρήσεων με δύο εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και ενός ντρόουν κατά του Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι εάν οι ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν συνεχιστούν, θα αποκλείσουν τα στρατηγικής σημασίας Στενά, που συνδέουν την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό – κάτι που πρακτικά θα αχρηστεύσει και πάλι την Διώρυγα του Σουέζ.

Το σαουδαραβικό λιμάνι Γιανμπού απέχει από την Διώρυγα του Σουέζ μόνο 460 ναυτικά μίλια. Η θαλάσσια μεταφορά του σαουδαραβικού πετρελαίου μέσω Αιγύπτου καλύπτει τις ανάγκες των ευρωπαϊκών και διεθνών αγορών. Ήδη τις τελευταίες μέρες, πολυάριθμα τάνκερ προσέγγισαν το συγκεκριμένο Γιανμπού, στο οποίο καταλήγουν πέντε εκατομμύρια βαρέλια σαουδαραβικού πετρελαίου κάθε μέρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg.

Στρατηγικά διλήμματα τουρκικής εμπνεύσεως

Παρότι η σαουδαραβική πολιτική ηγεσία αποδεικνύεται εξαιρετικά ευέλικτη και γρήγορη στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων κατά την τρέχουσα κρίσιμη περίοδο για την πετρελαϊκή παραγωγή και διακίνηση, σε γεωπολοτικό επίπεδο δείχνει να δυσκολεύεται να πάρει αποφάσεις.

Εδώ και έναν μήνα, ιρανικοί πύραυλοι και ντρόουνς πλήττουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και κρατικές ενεργειακές υποδομές επί σαουδαραβικού εδάφους. Το Ριάντ δέχεται επανειλημμένες πιέσεις από τον Λευκό Οίκο, και προσφάτως από τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχει ενεργά στον πόλεμο κατά του Ιράν. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, μία τέτοια απόφαση θα συμβάλει στη δημιουργία «μίας νέας Μέσης Ανατολής» που θα φέρει την «εξομάλυνση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ».

Επειδή, όμως, δεν είναι απόλυτα σαφές εάν, ειδικά το δεύτερο ενδεχόμενο, εντάσσεται στις προτεραιότητες του ισχυρού άνδρα της χώρας, Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν, οι υπουργοί εξωτερικών της Τουρκίας, του Πακιστάν και τηςΑιγύπτου βρήκαν την ευκαιρία να προγραμματίσουν στο Πακιστάν κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Σαουδάραβα ομόλογό τους, Φάιζαλ Μπιν Φαρχάν, για να του συστήσουν αυτοσυγκράτηση.

Ωστόσο, η ατζέντα φέρεται να περιλαμβάνει και ένα πρόσθετο ζήτημα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κρατικό ισραηλινό ραδιοφώνο επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές σε Ουάσινγκτον και Ριάντ, η τουρκική πλευρά προτίθεται να προτείνει στη Σαουδική Αραβία να κρατήσει αποστάσεις και από τον σχεδιασμό του ενεργειακού διαδρόμου IMEC που συνδέει την Ινδία με την Μεσόγειο και να ενταχθεί στον εναλλακτικό διάδρομο Πακιστάν-Συρίας-Τουρκίας, παρακάμπτοντας με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ, την Κύπρο και την Ελλάδα.