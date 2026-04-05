H Κίνα επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας της με τη Ρωσία για την αποκλιμάκωση στη Μ. Ανατολή

Η Κίνα επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία της με τη Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και να κάνει προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, είπε ο Κινέζος υπουργός των Εξωτερικών Γουάνγκ Γι στον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ, στη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνομιλίας τους, μετέδωσε σήμερα το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Τραμπ: Μέχρι τη Δευτέρα είναι πιθανή μία συμφωνία με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μία συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή μέχρι τη Δευτέρα και ότι το Ιράν διαπραγματεύεται μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό κανάλι Fox News, μετά από μία συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ.

Ωστόσο, υιοθέτησε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο για το ενδεχόμενο μη επίτευξης συμφωνίας, δηλώνοντας ότι «αν δεν κάνουν συμφωνία και γρήγορα, εξετάζω το ενδεχόμενο να τα τινάξω όλα στον αέρα και να αναλάβω τον έλεγχο του πετρελαίου».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μεταφορά όπλων προς διαδηλωτές στο Ιράν μέσω κουρδικών δικτύων. «Μεταφέραμε όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές, στείλαμε όπλα μέσω των Κούρδων, νομίζω ότι οι Κούρδοι τα κράτησαν» δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο ή τον τρόπο της φερόμενης επιχείρησης.



