Γροιλανδία: Απειλή για βόμβα στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας

Το αεροδρόμιο στην πρωτεύουσα της Γροιλανδίας, Νούουκ, εκκενώθηκε την Τρίτη μετά από απειλή για βόμβα και ένα άτομο έχει συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι αρχές αρνήθηκαν να απαντήσουν σε ερώτηση του Reuters, αν εντόπισαν κάποιο επικίνδυνο αντικείμενο στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου και δεν προέβησαν σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με το θέμα.

Τέτοια περιστατικά είναι εξαιρετικά σπάνια στη Γροιλανδία, ένα τεράστιο ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής που αποτελεί μέρος του Βασιλείου της Δανίας.