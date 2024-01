Γκουτέρες: Απαιτώ την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Την άμεση και ανευ όρων απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς απαίτησε εκ νέου σε ανάρτησή του στο X ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

«Πάνω από 100 ημέρες έχουν περάσει από τότε που περισσότεροι από 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, ενώ περισσότεροι από 250 άνθρωποι κρατήθηκαν όμηροι.

Απαιτώ και πάλι την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων», έγραψε χαρακτηριστικά στο Χ, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

