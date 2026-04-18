Γκαλιμπάφ: «Παραβίαση της εκεχειρίας» η προσπάθεια αποναρκοθέτησης των Στενών του Ορμούζ

Ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με τις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, περιγράφοντας μια τεταμένη αντιπαράθεση, με την εμπλοκή ενός αμερικανικού ναρκαλιευτικού κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ο Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι Ιρανοί αξιωματούχοι αντιπαρατέθηκαν άμεσα με την αμερικανική αντιπροσωπεία σχετικά με τις ναυτικές κινήσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Επανέλαβε ότι «τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Ο Γκαλιμπάφ δήλωσε ότι η Τεχεράνη θεωρούσε τις προσπάθειες των ΗΠΑ να αποναρκοθετήσουν τα Στενά ως «παραβίαση της εκεχειρίας», προειδοποιώντας ότι η κατάσταση ήταν κοντά στην κλιμάκωση.

Πρόσθεσε ότι και οι δύο πλευρές όδευαν προς νέα αντιπαράθεση, «αλλά ο εχθρός υποχώρησε».

— Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

«Στο Ισλαμαμπάντ, είπα στην αμερικανική αντιπροσωπεία ότι αν το ναρκαλιευτικό τους απομακρυνθεί έστω και λίγο από τη θέση του, σίγουρα θα το πυροβολήσουμε. Ζήτησαν 15 λεπτά για να δώσουν την εντολή να επιστρέψουν και το έκαναν», είπε.

«Οι Αμερικανοί δηλώνουν αποκλεισμό εδώ και αρκετές ημέρες. Πρόκειται για μια αδέξια και ανόητη απόφαση», πρόσθεσε.