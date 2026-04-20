Γιατί η γεωγραφία του Ιράν το προστατεύει από τις αεροπορικές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ

Η κοινότητα πληροφοριών των ΗΠΑ παραδέχτηκε διακριτικά ότι οι αρχικές εκτιμήσεις της για τις ζημιές που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί στις υπόγειες πόλεις πυραύλων και στις εγκαταστάσεις εκτόξευσης του Ιράν υπερεκτίμησαν την καταστροφή κατά τουλάχιστον 50%, σύμφωνα με ανάλυση του Μπράντον Βάιχερτ, ανώτερου συντάκτη εθνικής ασφάλειας του 19FortyFive.

Η παραδοχή αυτή έρχεται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έχουν «εξαφανίσει» το οχυρωμένο υπόγειο δίκτυο του Ιράν και ασκούν «απόλυτο έλεγχο» στον ιρανικό εναέριο χώρο.

Ιράν: Το απόλυτο ορεινό φρούριο

Η εκτίμηση αυτή ήρθε λίγο πριν τεθεί σε ισχύ η πρόσφατη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Όπως αναφέρει η ανάλυση, γεωγραφία του Ιράν καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οπποιαδήποτε εκτίμηση για το μέγεθος των πληγμάτων που κατάφεραν να πραγματοποιήσουν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στην πραγματικότητα, το Ιράν είναι ένα φυσικό φρούριο, περιτριγυρισμένο από απόκρημνες οροσειρές, και η εισβολή σε αυτή τη χώρα – ή ακόμη και η διεξαγωγή αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στόχων που βρίσκονται βαθιά θαμμένοι κάτω από αυτά τα βουνά – είναι σχεδόν αδύνατη.

Το Ιράν έχει οχυρώσει και ενισχύσει τις υπόγειες πυραυλικές του πόλεις, αξιοποιώντας δεκαετίες προετοιμασίας για να ετοιμάσει αυτές τις κρίσιμες εγκαταστάσεις για αυτό που προέβλεπε ότι θα ήταν μια αμείλικτη αεροπορική εκστρατεία.

Επιπλέον, το Ιράν κατασκευάζει τις υπόγειες εγκαταστάσεις του κάτω από στρώματα γρανίτη και άλλων βράχων που είναι δύσκολο να διαπεραστούν. Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες (και, κατ’ επέκταση, το Ισραήλ) διαθέτουν τις λεγόμενες βόμβες κατά των οχυρών.

Για να διαπεράσουν αποτελεσματικά αυτά τα όπλα τα στρώματα βράχου και σκυροδέματος με τα οποία οι Ιρανοί έχουν ενισχύσει τις υπόγειες εγκαταστάσεις τους, απαιτείται τέλεια σκόπευση από τον αέρα, και αυτό σημαίνει ότι η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ και η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) πρέπει να χρησιμοποιήσουν βόμβες με ισχύ πολύ μεγαλύτερη από αυτή που έχουν χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα.

