Γερμανός ΥΠΕΞ: Η Ρωσία βοηθά το Ιράν να εντοπίσει στόχους για επιθέσεις

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, κατηγόρησε την Παρασκευή τη Ρωσία ότι βοηθά το Ιράν να εντοπίσει πιθανούς στόχους για επιθέσεις, αναφέροντας ότι ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ελπίζει να χρησιμοποιήσει τον πόλεμο στο Ιράν ως αντιπερισπασμό από την επίθεσή του στην Ουκρανία.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους σε συνάντηση της G7 στη Γαλλία, ο Βαντέφουλ είπε επίσης ότι είχε μιλήσει με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για να του περιγράψει τη θέση της Γερμανίας, ότι δηλαδή η χώρα είναι πρόθυμη να συμβάλει στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

«Ο Πούτιν ελπίζει κυνικά ότι η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή θα αποσπάσει την προσοχή μας από τα εγκλήματά του στην Ουκρανία», δήλωσε ο Βάντεφουλ. «Αυτός ο υπολογισμός δεν πρέπει να πετύχει. Βλέπουμε πολύ καθαρά πόσο στενά συνδέονται οι δύο συγκρούσεις. Η Ρωσία προφανώς υποστηρίζει το Ιράν με πληροφορίες σχετικά με πιθανούς στόχους».