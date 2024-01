Γερμανία: Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά του AfD - «Όλοι εναντίον του φασισμού»

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις κατά του AfD στη Γερμανία, καθώς η συνεχιζόμενη άνοδος του ακροδεξιού κόμματος προκαλεί προβληματισμό και αντιδράσεις τόσο στην κοινωνία όσο και στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Ρόμπερτ Χάμπεκ έκρουσε για άλλη μία φορά τον κώδωνα του κινδύνου, δηλώνοντας πως το AfD σχεδιάζει να μεταρέψει τη Γερμανία σε ένα αυταρχικό κράτος, αντίστοιχο της Ρωσίας.

Μία εβδομάδα αφότου αποκαλύφθηκε ότι μέλη του ακροδεξιού κόμματος συμμετείχαν σε μια συνάντηση για να συζητήσουν τις μαζικές απελάσεις, μεταξύ των οποίων φέρεται ότι συμμετείχαν Γερμανοί πολίτες, ο Ρόμπερτ Χάμπεκ είπε ότι ο κίνδυνος που έθετε το AfD για τη δημοκρατία είχε υποτιμηθεί σοβαρά.

People chant "all together against fascism" this evening in Leipzig, Germany.



The protest against the rising AfD party was called by the "Leipzig nimmt Platz" alliance under the title "Enough is enough."#Germany pic.twitter.com/dfeZsgRy5n