Γερμανία: Οι εταιρίες καυσίμων θα μετακυλίσουν στους καταναλωτές τη μείωση του φόρου που ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Ο Σύνδεσμος των Εταιριών Καυσίμων και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα στηρίξει τα μέτρα ελάφρυνσης που ανακοίνωσε προχθές η κυβέρνηση και θα μετακυλίσει στους καταναλωτές την αποφασισθείσα μείωση του φόρου των 17 σεντς/λίτρο για τους επόμενους δύο μήνες.

«Αυτό που μπορώ να πω με μεγάλη βεβαιότητα είναι ότι η μείωση του φόρου περίπου 14 σεντς+ΦΠΑ, δηλαδή 17 σεντς, θα μετακυλιστεί», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συνδέσμου Κρίστιαν Κούχεν, ζήτησε ωστόσο να μην υπάρχει «υπερβολική αισιοδοξία».

«Παρεμβαίνει η παγκόσμια αγορά, επομένως δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ποιο θα είναι το απόλυτο ποσό μείωσης στην αντλία. Θα κάνουμε όμως ό,τι κάναμε και στο παρελθόν, θα μεταφέρουμε τη μείωση του φόρου», σημείωσε και εξήγησε ότι οι τιμές στα πρατήρια καυσίμων θα μπορούσαν να είναι κατά 14 σεντς χαμηλότερες ή ακόμη και κατά 20, αλλά οι τιμές βρίσκονται ουσιαστικά στο έλεος των διεθνών κρίσεων, της έλλειψης και της ζήτησης.

Αυτή τη στιγμή, σημείωσε, υπάρχει έλλειψη περίπου 20% του παγκόσμιου όγκου πετρελαίου και προϊόντων του, ενώ η Ευρώπη προμηθεύει και περιοχές της Ασίας, όπου αναμένονται υψηλότερες τιμές, επειδή η έλλειψη έχει πιο άμεσο αντίκτυπο.

Η ομάδα εργασίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για τις τιμές των καυσίμων επιβεβαίωσε νωρίτερα σήμερα εκ νέου τη βούλησή της να λάβει και περαιτέρω μέτρα εφόσον χρειαστεί. «Οι προκλήσεις θα αυξηθούν. Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να εφαρμόσουμε γρήγορα επιπλέον μέτρα. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους στο κρύο. Η κυβέρνηση θα ενεργήσει γρήγορα, αποφασιστικά και βιώσιμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Ομάδας Σεπ Μίλερ.