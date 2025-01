Γερμανία: Δυο νεκροί και ένας τραυματίας από έκρηξη σε εργοστάσιο

Δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης που προκλήθηκε το πρωί από διαρροή αερίου σε εγκαταστάσεις του ομίλου Bosch στην πόλη Ρόιτλινγκεν της νοτιοδυτικής Γερμανίας.

Έπειτα από αναφορές για διαρροή σιλανίου σε εξωτερικό χώρο, ορισμένοι υπάλληλοι πήγαν να ερευνήσουν το συμβάν. Ακολούθησε όμως ισχυρή έκρηξη, με αποτέλεσμα ένας 52χρονος να βρει ακαριαίο θάνατο και ένας 44χρονος να υποκύψει στα τραύματά του μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο.

Two men have been killed in a gas explosion at German engineering firm Bosch's facility in the south-western city of Reutlingen, according to police.https://t.co/jnUkGmuVGi