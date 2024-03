Γερμανία: 65χρονη φέρεται να κρατάει 15 άτομα ομήρους σε νοσοκομείο (vid)

Περίπου 15 άτομα βρίσκονται όμηροι σε νοσοκομείο στο Άαχεν της Γερμανίας με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης είναι μία 65χρονη. Στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ τα κίνητρα της γυναίκας παραμένουν ασαφή.

Το γερμανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Bild σημειώνει ότι η περιοχή περικυκλώνεται από «βαριά οπλισμένη αστυνομία με κράνη, προστατευτικά γιλέκα και πολυβόλα» και προσθέτει η γυναίκα μπήκε στο νοσοκομείο λίγο πριν από τις 5 το απόγευμα, άναψε πυροτεχνήματα και να προσπάθησε να κάψει ένα άτομο.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, είναι οχυρωμένη σε δωμάτιο για ασθενείς, ενώ η αστυνομία δεν γνωρίζει ποιον μπορεί να απειλεί. Ωστόσο, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς, οι οποίοι ζητούν από τον κόσμο να μείνει μακριά από την κλινική προς το παρόν.

