Γαλλία: Στις κάλπες οι μισοί ψηφοφόροι για τον πρώτο γύρο των δημοτικών εκλογών

Με τον ένα στους δύο ψηφοφόρους να προσέρχεται στις κάλπες, πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Γαλλία ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών. Ο δεύτερος γύρος θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή και στη συνέχεια οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέξουν τους δημάρχους και τους κοινοτάρχες.

Με την καταμέτρηση των ψήφων να έχει ολοκληρωθεί κυρίως στις μικρές πόλεις της Γαλλίας, το πρώτο συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί είναι η εδραίωση της παρουσίας της ακροδεξιάς στο επίπεδο των δήμων, η οποία ως τώρα δεν ήταν σημαντική.