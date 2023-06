Γαλλία: Μαίνονται οι συγκρούσεις νεαρών διαδηλωτών και αστυνομίας (vid)

Συγκρούσεις μεταξύ νεαρών διαδηλωτών και αστυνομικών ξέσπασαν στο περιθώριο μιας πορείας που γίνεται στη μνήμη του 17χρονου ο οποίος σκοτώθηκε από αστυνομικά πυρά νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο προάστιο Ναντέρ του Παρισιού, σύμφωνα με ανταποκριτές του Reuters.

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον των νεαρών που είχαν συγκεντρωθεί για την πορεία.

Νωρίτερα η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συνολικά 40.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες θα αναπτυχθούν απόψε στη Γαλλία, 5.000 από τους οποίους στο Παρίσι και τα προάστιά του, λόγω του κινδύνου να εκδηλωθούν νέες ταραχές που συνδέονται με τον θάνατο του εφήβου.

Ξεχωριστά, η επικεφαλής της περιοχής Ιλ ντε Φρανς, η Βαλερί Πεκρές, ανέφερε στο Twitter ότι θα σταματήσουν τα δρομολόγια των λεωφορείων και των τραμ μετά τις 21:00 σήμερα το βράδυ στην περιοχή του Παρισιού.

Οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε πολλά αυτοκίνητα στη Ναντέρ και τηλεοπτικά πλάνα τους έδειξαν να στήνουν οδοφράγματα και να εκτοξεύουν αντικείμενα κατά της αστυνομίας, η οποία ανταπέδωσε με δακρυγόνα, ενώ τουλάχιστον μία τράπεζα λεηλατήθηκε.

«Εκδίκηση για τον Νάχελ», έγραψαν με σπρέι σε κτίρια και στάσεις λεωφορείων, αναφερόμενοι στον νεαρό.

🔖🇫🇷Second night of unrest after French police kills teen: #France #Macron : Protesters shot fireworks at police and set cars ablaze in the working class Paris suburb of Nanterre, in a second night of unrest following the fatal shooting of a 17-year-old boy during a traffic stop pic.twitter.com/e890lrzUAL