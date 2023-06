Γαλλία: Βυζαντινές αγιογραφίες που φυγαδεύτηκαν από το Κίεβο εκτίθενται στο Μουσείο του Λούβρου

Πέντε σπάνιες βυζαντινές αγιογραφίες που φυγαδεύτηκαν από το Κίεβο περιλαμβάνονται σε συλλογή που εκτίθεται από αύριο Τετάρτη στο Μουσείο του Λούβρου, στο Παρίσι.

Οι εικόνες αποτελούν μέρος μιας συλλογής 16 έργων τέχνης από το Μουσείο Τέχνης Μπογντάν & Βαρβάρα Χανένκο τα οποία φυγαδεύτηκαν τον περασμένο Μάιο από το Κίεβο, μεσούσης της ρωσικής εισβολής. Μεταφέρθηκαν στη Γαλλία μέσω Πολωνίας και Γερμανία*ς.

Τέσσερις αγιογραφίες προέρχονται από τη μονή της Αγίας Αικατερίνης, στο όρος Σινά της Αιγύπτου, και χρονολογούνται μεταξύ 6ου και 7ου αιώνα μ.Χ. Η πέμπτη, που απεικονίζει τον Άγιο Νικόλαο, προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη και χρονολογείται μεταξύ 13ου και 14ου αιώνα.

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ουκρανίας Ολεξάντρ Τκατσένκο κατήγγειλε τους ρώσους εισβολείς για κλοπές έργων τέχνης και καταστροφές μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Εξέφρασε επίσης ανησυχία για τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την πρόσφατη κατάρρευση του φράγματος της Καχόβκα, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες έργα τέχνης είχαν βρει καταφύγιο στην ευρύτερη περιοχή από διάφορα σημεία της ουκρανικής επικράτειας.

Τον Οκτώβριο του 2022, το Μουσείο Τέχνης του Κιέβου είχε υποστεί ζημιές από ρωσικό πύραυλο που έπεσε σε κοντινή απόσταση.

Η έκθεση στο Μουσείο του Λούβρου με τίτλο «Οι απαρχές της Αγιογραφίας: Εικόνες από το Εθνικό Μουσείο Τέχνης Μπογντάν & Βαρβάρα Χανένκο του Κιέβου» θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Νοεμβρίου.

From today until November 6, 2023, this exhibition presents five of the sixteen works recently transferred to France from the collections of the Bohdan and Varvara Khanenko National Museum of Arts in Kyiv pic.twitter.com/foI5piOcj4