Τον ουρανό της Σμύρνης έχει καλύψει ο καπνός από την πυρκαγιά που καίει από την Πέμπτη το βράδυ σε ορεινή περιοχή βόρεια της συνοικίας του Κορδελιού.

Η φωτιά έχει επεκταθεί σε κατοικημένες περιοχές και απομακρύνθηκαν οι πολίτες από γειτονιές στις παρυφές του Κορδελιού και ένα χωριό, αναφέρει ο ανταποκριτής του ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με το CNN Turk, η φωτιά έφτασε στα σπίτια.

⚡️#BreakingNews:



Forest fire now reached residential areas in Izmir in Turkey.



Turkey is currently battling forest fires in four provinces Canakkale, Bolu, Izmir, and Manisa.#Turkey#NewsUpdates #NEWSINFO pic.twitter.com/BqWjJF3TH1