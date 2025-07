Φωτιά στην Σαρδηνία της Ιταλίας - Το πύρινο μέτωπο δεν επιτρέπει στους τουρίστες να απομακρυνθούν (vids)

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής στην περιοχή Βιλασιμίους της Σαρδηνίας και το ιταλικό λιμενικό έχει κινητοποιηθεί, για ενδεχόμενη επιχείρηση απομάκρυνσης των τουριστών.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες, ιταλικές αρχές, περίπου 140 λουόμενοι απομακρύνθηκαν με ταχύπλοα και φουσκωτά του λιμενικού, της ιταλικής ακτοφυλακής και της οικονομικής αστυνομίας από την παραλία Βιλασιμίους της Σαρδηνίας.

Η φωτιά επεκτάθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και δεν επέτρεψε στους τουρίστες να απομακρυνθούν με τα αυτοκίνητά τους, πολλά από τα οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις φλόγες.

Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης συνεχίζονται, με την βοήθεια δυο αεροσκαφών Canadair και έως τώρα δεν προκύπτει να υπάρχουν τραυματίες.

Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η μεταφορά των λουόμενων σε ασφαλή περιοχή, μέσω θαλάσσης, θα χρησιμοποιηθούν ελικόπτερα της πυροσβεστικής και φουσκωτά του ιταλικού λιμενικού. Η περιοχή που έχει παραδοθεί στις φλόγες θεωρείται σπάνιου περιβαλλοντικού πλούτου, λόγω της πανίδας και της χλωρίδας της.

#NEWS - #Incendio in #Sardegna, fiamme a ridosso della spiaggia di #Villasimius, bagnanti in fuga.

Grave situazione a #PuntaMolentis, il fuoco ha bloccato quasi integralmente le possibili uscita. Mobilitata anche la Capitaneria di porto di #Cagliari per una possibile operazione… pic.twitter.com/5tFi9fkrol