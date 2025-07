Φωτιά σε Boeing της American Airlines στο Ντένβερ - Πρόλαβαν να εκκενώσουν οι 173 επιβάτες (pics&vids)

Αγωνιώδεις στιγμές έζησαν επιβάτες και πλήρωμα σε πτήση της American Airlines με προορισμό το Μαϊάμι, όταν ένα τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης οδήγησε σε άμεση εκκένωση του αεροσκάφους, λίγο πριν αυτό απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ντένβερ το απόγευμα του Σαββάτου όπως μετέδωσε το CBS News.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντένβερ επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το Boeing 737 MAX 8, που εκτελούσε την πτήση 3023, βρισκόταν ακόμη στον διάδρομο απογείωσης. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία, όλοι οι επιβάτες – 173 άτομα – καθώς και τα έξι μέλη του πληρώματος κατάφεραν να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Ένας μόνο επιβάτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρύ τραυματισμό.



Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε πως το πλήρωμα προειδοποίησε για ένα «πιθανό πρόβλημα με το σύστημα προσγείωσης κατά την απογείωση», περίπου στις 14:45, τοπική ώρα. Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα social media, διακρίνονται επιβάτες να κατεβαίνουν από τις φουσκωτές τσουλήθρες, ενώ από την ουρά του αεροσκάφους ξεπηδούν φλόγες και καπνοί.

Μετά την απομάκρυνσή τους από το αεροσκάφος, οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία πίσω στον αεροσταθμό. Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

🚨#BREAKING: Watch as People evacuate from a American Airlines jet after a left main wheels caught fire



📌#Denver | #Colorado



Watch as passengers and crew evacuate American Airlines Flight 3023, a Boeing 737 MAX 8, at Denver International Airport. The Miami-bound jet was forced…

Επιβάτης που διαμένει σε Μαϊάμι και Κολοράντο Σπρινγκς, περιέγραψε στο CBS News Miami τις δραματικές στιγμές: «Κατά την επιτάχυνση, λίγο πριν σηκωθεί το αεροπλάνο, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος. Είπα: “Αυτό δεν είναι καλό”».

Όπως σημείωσε, το αεροπλάνο σταμάτησε απότομα και μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό έγινε ορατός καπνός. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε άμεσα. Πέντε επιβάτες εξετάστηκαν επιτόπου από τις Αρχές, αλλά μόνο ένας χρειάστηκε να μεταφερθεί για περαιτέρω φροντίδα στο νοσοκομείο.

Another scary Boeing 737 MAX 8 incident 😟



American Airlines Flight 3023 caught fire on the runway at Denver after a tire issue (July 26, 2025). 173 passengers + 6 crew evacuated safely, 1 hospitalized.



What's going on with all these plane accidents lately? 🤔✈️

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της American Airlines, το πρόβλημα που εντοπίστηκε πριν από την απογείωση σχετιζόταν με συντήρηση και συγκεκριμένα με ένα από τα ελαστικά. Το αεροπλάνο απομακρύνθηκε από την ενεργό τροχιά και η φωτιά που ξέσπασε τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική.

Τελικά, οι επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι τους προς το Μαϊάμι με διαφορετικό αεροσκάφος λίγες ώρες αργότερα. Όπως καταγράφει η πλατφόρμα FlightAware, στο αεροδρόμιο του Ντένβερ σημειώθηκαν το Σάββατο περισσότερες από 300 καθυστερήσεις πτήσεων, κυρίως λόγω της προσωρινής διακοπής των απογειώσεων μεταξύ 14:00 και 15:00. Η λειτουργία του αερολιμένα αποκαταστάθηκε σταδιακά αργότερα μέσα στην ημέρα.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιο περιστατικό με πτήση της ίδιας εταιρείας είχε καταγραφεί τον περασμένο Μάρτιο, όταν αεροπλάνο αναγκάστηκε σε έκτακτη προσγείωση στο Ντένβερ εξαιτίας δυσλειτουργίας σε κινητήρα.