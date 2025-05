Σχεδόν 80.000 άνθρωποι κλήθηκαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες, εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι σε αποθήκη όπου φυλάσσονταν χημικά προϊόντα, σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σεβίλλη, στη νότια Ισπανία.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε γύρω στις 13:20 τοπική ώρα, όταν κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είδαν ένα τεράστιο νέφος μαύρου καπνού να υψώνεται από ένα εργοστάσιο στη βιομηχανική ζώνη «Λα Ρεντ» της Αλκαλά δε Γκουανταΐρα, μιας πόλης 77.000 κατοίκων που απέχει μόλις 15 χιλιόμετρα

Huge fire following an explosion at a chemical plant in Seville, Spain. Gran incendio en Sevilla, visto desde la Catedral. @elcorreoweb @abcdesevilla pic.twitter.com/EzHkM9lOKh

Οι υπηρεσίες διάσωσης διέταξαν την προληπτική εκκένωση της βιομηχανικής ζώνης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Οι εργαζόμενοι στην αποθήκη, που ανήκει στην τοπική εταιρεία Plainsur, ανέφεραν ότι κανείς τους δεν τραυματίστηκε, ούτε παγιδεύτηκε στο εσωτερικό.

Στον ιστότοπό της η Plainsur αναφέρει ότι εμπορεύεται, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα εύφλεκτα υλικά, όπως αιθυλένιο, τολουόλη και βιομηχανικούς διαλύτες.

Alcalá de Guadaira, Spain



🚨A warehouse of chemicals reports explosions.



A fire in a chemical plant in the Seville town of Alcala de Guadaíra (77,000 inhabitants) has caused an impressive cloud of smoke visible from the Andalusian capital.



🎯ZetaTalk Followers see the big… pic.twitter.com/18LeihxCXi